США заявили про свою підтримку нового президента
"Президент [Дональд Трамп] відправив нас з тим, щоб запевнити народ України, що він може покластися на Сполучені Штати, покластися на співпрацю з новим президентом і, сподіваюся, з Верховною Радою", - сказав Рікк Перрі журналістам у кулуарах Верховної Ради після церемонії приведення Зеленського до присяги, йдеться в LB.
Міністр також поділився своїми враженнями від інавгураційного виступу Зеленського.
"Промова президента Володимира Зеленського була дуже потужною в тому, яке бачення майбутнього України там представлено. Суть у тому, що вибори були для народу України, а не для нього. І США будуть продовжувати підтримувати народ України в захисті незалежності, прагнення до свободи", - сказав Перрі.
Нагадаємо, що Зеленський приніс присягу Президента України і попросив не вішати його портретів у кабінетах чиновників, оголосив, що розпускає Верховну Раду і заявив, що готовий на все заради миру на Донбасі.
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