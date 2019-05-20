США заявили про свою підтримку нового президента

Міністр енергетики США Рік Перрі, який очолював американську делегацію на інавгурації президента України Володимира Зеленського, заявив, що український народ може покластися на США.

"Президент [Дональд Трамп] відправив нас з тим, щоб запевнити народ України, що він може покластися на Сполучені Штати, покластися на співпрацю з новим президентом і, сподіваюся, з Верховною Радою", - сказав Рікк Перрі журналістам у кулуарах Верховної Ради після церемонії приведення Зеленського до присяги, йдеться в LB.

Міністр також поділився своїми враженнями від інавгураційного виступу Зеленського.

"Промова президента Володимира Зеленського була дуже потужною в тому, яке бачення майбутнього України там представлено. Суть у тому, що вибори були для народу України, а не для нього. І США будуть продовжувати підтримувати народ України в захисті незалежності, прагнення до свободи", - сказав Перрі.

Нагадаємо, що Зеленський приніс присягу Президента України і попросив не вішати його портретів у кабінетах чиновників, оголосив, що розпускає Верховну Раду і заявив, що готовий на все заради миру на Донбасі.