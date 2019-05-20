Зеленський попросив не вішати його портретів у кабінетах чиновників
"Моє обрання доводить: громадяни втомилися від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей – можливостей відкатів, потоків, дерибанів", – заявив Володимир Зеленський із трибуни Верховної Ради в інавгураційній промові.
"Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом. Де є чесні і прозорі правила гри, одні для всіх. А для цього до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу", – заявив Зеленський.
"І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень, не було, будь ласка, моїх портретів", – сказав він і цю фразу зустріли бурхливими оплесками.
Він також зазначив, що "бачить плюс" у тому, що інаугурацію призначили на понеділок: "Сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати".
Зеленський одразу попросив прийняти закони про скасування депутатської недоторканності, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, Виборчий кодекс і "відкриті списки", а також звільнити з посад генпрокурора, голову СБУ, міністра оборони тощо.
Нагадаємо, що 20 травня відбулась інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського.
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