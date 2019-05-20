Зеленський попросив не вішати його портретів у кабінетах чиновників

"Бо президент – не ікона, не ідол. Президент – це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі"

Новий президент України Володимир Зеленський закликав не розвішувати його портрети у чиновницьких кабінетах.

"Моє обрання доводить: громадяни втомилися від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей – можливостей відкатів, потоків, дерибанів", – заявив Володимир Зеленський із трибуни Верховної Ради в інавгураційній промові.

"Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом. Де є чесні і прозорі правила гри, одні для всіх. А для цього до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу", – заявив Зеленський.

"І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень, не було, будь ласка, моїх портретів", – сказав він і цю фразу зустріли бурхливими оплесками.

Він також зазначив, що "бачить плюс" у тому, що інаугурацію призначили на понеділок: "Сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати".

Зеленський одразу попросив прийняти закони про скасування депутатської недоторканності, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, Виборчий кодекс і "відкриті списки", а також звільнити з посад генпрокурора, голову СБУ, міністра оборони тощо.

Нагадаємо, що 20 травня відбулась інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського.