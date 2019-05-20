Сьогодні відбудеться Інавгурація новообраного президента

Початок дійства о десятій ранку.

У понеділок, 20 травня, в Києві пройде церемонія інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського, обраного 21 квітня під другому турі чергових виборів президента країни (перший тур яких відбувся 31 березня), йдеться в LB, з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Президент прийме присягу українському народу о 10 годині ранку в ході урочистого засідання Верховної Ради в присутності понад 50 іноземних делегацій, які будуть представлені на рівні глав держав, урядів, парламентів, міністрів і представників керівництва міжнародних організацій.

США на інавгурації представлятиме делегація в складі п'яти високопоставлених чиновників на чолі з міністром енергетики. Європейський союз буде представляти віце-президент Європейської комісії. НАТО представить помічник генерального секретаря Відділу з політичних питань і політики безпеки.

На церемонії також будуть присутні екс-президент Німеччини, міністр з питань Європи з Франції, міністр у справах співдружності і ООН в МЗС Великобританії, глава МЗС Польщі, міністр оборони Канади, президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини, віце-президент Туреччини , прем'єр-міністр Молдови, віце-прем'єри Білорусі, Румунії, Словаччини та Болгарії, голова сенату Чехії, глава парламенту Азербайджану.

Представників Російської Федерації на захід не запрошували.

Також для участі в урочистому засіданні Ради традиційно запрошуються голова Центральної виборчої комісії, глава Конституційного Суду та інші особи, списки яких голова парламенту узгоджує з новообраним президентом і главою КС. На урочисте засідання запрошені всі президенти України, за винятком Віктора Януковича.

Відповідно до закону про регламент Ради, урочисте засідання відкриває спікер парламенту або його заступники. Головуючий на засіданні надає слово голові ЦВК, яка оголошує результати виборів. Потім для приведення президента до присяги запрошується на трибуну глава Конституційного суду, який повідомляє про виконання новообраним президентом всіх конституційних вимог щодо несумісності з посадою президента України і відсутності інших обставин, які унеможливлюють складення ним присяги.

Глава КС запрошує до трибуни новообраного президента, вручає йому текст присяги українському народові, визначений Конституцією України. Він звучить так: "Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Новообраний президент України, поклавши руку на Конституцію, проголошує присягу українському народу, підписує її текст і передає голові КС. Також, за традицією, що склалася, другу руку під час принесення присяги президент кладе на Пересопницьке Євангеліє.

Після присяги глава КС оголошує про те, що новообраний президент відповідно до ст.104 Конституції України і вступив на посаду.

Далі глава ЦВК вручає новообраному президенту посвідчення президента України, а глава КС України вручає йому офіційні символи влади президента України: булаву, гербову печатку і знак у вигляді орденського ланцюга. Потім президент України з трибуни Ради виступає зі зверненням до українського народу.

Після урочистої церемонії новообраний президент візьме участь в церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та церемонії підняття Державного прапора України.

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