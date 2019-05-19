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Порошенко востаннє на посту президента звернувся до українців, - ВІДЕО

"Хотів би подякувати великому українському народу за велику честь працювати протягом п’яти років на чолі великої країни"
Президент Петро Порошенко востаннє на посту звернувся до громадян України.
Порошенко востаннє на посту президента звернувся до українців, - ВІДЕО Фото: president.gov.ua

Відповідне відеозвернення глава держави оприлюднив на своїй сторінці на Facebook, повідомляє "Українська правда".

"Хотів би подякувати великому українському народу за велику честь працювати протягом п’яти років на чолі великої країни. Країни, яка вразила увесь світ силою національного духу, вразила гідністю, вразила стійкістю та свободолюбством", - сказав Порошенко.

Крім того, він успішного президентства новообраному главі держави Володимиру Зеленському.

"Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра він буде президентом моєї країни", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що біля Верховної Ради у Києві триває репетиція інавгурації президента України. Відомо, що  інавгурація Президента України відбудеться 20 травня.

 

 
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19 05 2019 19:22
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