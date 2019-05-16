Разумков: інавгурацією 20 травня депутати хотіли насолити тим, хто за Зеленського
"Частина народних депутатів вирішили піти з будь-якого шляху, аби не підтримати пропозиції обраного президента країни і тих громадян України, які його підтримали на виборах", - прокоментував радник В.Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков, йдеться в "Інтерфакс-Україна".
Разумков зазначив, що парламент також створив величезний дискомфорт для мешканців Києва, призначивши інавгурацію не на вихідний день, а на перший день робочого тижня.
Крім того, за його словами, якщо говорити про запрошення міжнародних делегацій, то їм було б набагато зручніше підлаштуватися під вихідний день і скорегувати свої графіки. Радник В.Зеленського висловив думку, що таким рішенням частина народних депутатів шкодить іміджу України.
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