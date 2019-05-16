Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Разумков: інавгурацією 20 травня депутати хотіли насолити тим, хто за Зеленського

Разумков сказав, що призначенням інавгурації новообраного президента України на 20 травня частина народних депутатів вирішила "насолити українському народу", який чекає якнайшвидшого вступу на посаду нового президента, а також створила проблеми для прибуття закордонних гостей і міжнародних делегацій
Разумков заявив, що призначенням інавгурації Зеленського на 20 травня частина депутатів вирішила "насолити українському народу" і створила проблеми для зарубіжних гостей.
Разумков: інавгурацією 20 травня депутати хотіли насолити тим, хто за Зеленського Дмитро Разумков

"Частина народних депутатів вирішили піти з будь-якого шляху, аби не підтримати пропозиції обраного президента країни і тих громадян України, які його підтримали на виборах", - прокоментував радник В.Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков, йдеться в "Інтерфакс-Україна".

Разумков зазначив, що парламент також створив величезний дискомфорт для мешканців Києва, призначивши інавгурацію не на вихідний день, а на перший день робочого тижня.

Крім того, за його словами, якщо говорити про запрошення міжнародних делегацій, то їм було б набагато зручніше підлаштуватися під вихідний день і скорегувати свої графіки. Радник В.Зеленського висловив думку, що таким рішенням частина народних депутатів шкодить іміджу України.

Читайте також: Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2019 13:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.