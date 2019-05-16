Разумков: інавгурацією 20 травня депутати хотіли насолити тим, хто за Зеленського

Разумков сказав, що призначенням інавгурації новообраного президента України на 20 травня частина народних депутатів вирішила "насолити українському народу", який чекає якнайшвидшого вступу на посаду нового президента, а також створила проблеми для прибуття закордонних гостей і міжнародних делегацій

Разумков заявив, що призначенням інавгурації Зеленського на 20 травня частина депутатів вирішила "насолити українському народу" і створила проблеми для зарубіжних гостей.

"Частина народних депутатів вирішили піти з будь-якого шляху, аби не підтримати пропозиції обраного президента країни і тих громадян України, які його підтримали на виборах", - прокоментував радник В.Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков, йдеться в "Інтерфакс-Україна".

Разумков зазначив, що парламент також створив величезний дискомфорт для мешканців Києва, призначивши інавгурацію не на вихідний день, а на перший день робочого тижня.

Крім того, за його словами, якщо говорити про запрошення міжнародних делегацій, то їм було б набагато зручніше підлаштуватися під вихідний день і скорегувати свої графіки. Радник В.Зеленського висловив думку, що таким рішенням частина народних депутатів шкодить іміджу України.

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