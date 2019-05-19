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Біля Верховної Ради стартував "генеральний прогон" інавгурації

Підготовка триватиме до 22:00 неділі
Біля Верховної Ради у Києві триває репетиція інавгурації президента України.
Біля Верховної Ради стартував "генеральний прогон" інавгурації Фото:УП

За словами організаторів, перша репетиція відбудеться за участі статиста, згодом до репетиції може приєднатися і сам Зеленський. Генеральна репетиція мала відбутися о 14:00, однак її початок відтермінували. Про це повідомляє "Українська правда".

Площу між ВР і Маріїнським парком розділено жовто-блакитними парканом. 


Фото:УП


Фото:УП

Кілька десятків людей працюють над технічним забезпеченням трансляції та організацією процедури інавгурації, працюють оператори та режисери.


Фото:УП

Біля будівлі ВР та Маріїнського палацу змонтовано два великих екрани.


Фото:УП

Правопорядок у центральній частині столиці забезпечує поліція, на місці підготовки присутні керівники патрульної  та Національної поліції, а також Нацгвардії. 

Нагадаємо, що  інавгурація Президента України відбудеться 20 травня.

 
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19 05 2019 15:50
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