Біля Верховної Ради стартував "генеральний прогон" інавгурації
За словами організаторів, перша репетиція відбудеться за участі статиста, згодом до репетиції може приєднатися і сам Зеленський. Генеральна репетиція мала відбутися о 14:00, однак її початок відтермінували. Про це повідомляє "Українська правда".
Площу між ВР і Маріїнським парком розділено жовто-блакитними парканом.
Фото:УП
Фото:УП
Кілька десятків людей працюють над технічним забезпеченням трансляції та організацією процедури інавгурації, працюють оператори та режисери.
Фото:УП
Біля будівлі ВР та Маріїнського палацу змонтовано два великих екрани.
Фото:УП
Правопорядок у центральній частині столиці забезпечує поліція, на місці підготовки присутні керівники патрульної та Національної поліції, а також Нацгвардії.
Нагадаємо, що інавгурація Президента України відбудеться 20 травня.
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