Біля Верховної Ради стартував "генеральний прогон" інавгурації

Біля Верховної Ради у Києві триває репетиція інавгурації президента України.

За словами організаторів, перша репетиція відбудеться за участі статиста, згодом до репетиції може приєднатися і сам Зеленський. Генеральна репетиція мала відбутися о 14:00, однак її початок відтермінували. Про це повідомляє "Українська правда".

Площу між ВР і Маріїнським парком розділено жовто-блакитними парканом.



Фото:УП



Фото:УП

Кілька десятків людей працюють над технічним забезпеченням трансляції та організацією процедури інавгурації, працюють оператори та режисери.



Фото:УП

Біля будівлі ВР та Маріїнського палацу змонтовано два великих екрани.



Фото:УП

Правопорядок у центральній частині столиці забезпечує поліція, на місці підготовки присутні керівники патрульної та Національної поліції, а також Нацгвардії.

Нагадаємо, що інавгурація Президента України відбудеться 20 травня.