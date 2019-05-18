НОВИНИНа інавгурацію новобраного президента України Володимира Зеленського очікують прибуття близько 60 іноземних гостей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На інавгурацію Зеленського приїдуть п'ять президентів
"На церемонії інавгурації очікуємо 5 президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини"
Фото: Reuters
"На церемонії інавгурації очікуємо 5 президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; віце-президента Туреччини, прем‘єр-міністра Молдови, главу парламенту Азербайджану; 4 віце-прем’єрів: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4 міністрів: від США - енергетики, від Канади - оборони, від Франції - з питань Європи, від Польщі - главу МЗС; +понад 40 інших високих представників", - зазначила речниця МЗС України Катерина Зеленко у Twitter, повідомляє "Укрінформ".
Нагадаємо, що інавгурація Президента України відбудеться 20 травня.
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18 05 2019 21:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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