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На інавгурацію Зеленського приїдуть п'ять президентів

"На церемонії інавгурації очікуємо 5 президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини"
На інавгурацію новобраного президента України Володимира Зеленського очікують прибуття близько 60 іноземних гостей.
На інавгурацію Зеленського приїдуть п Фото: Reuters

"На церемонії інавгурації очікуємо 5 президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; віце-президента Туреччини, прем‘єр-міністра Молдови, главу парламенту Азербайджану; 4 віце-прем’єрів: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4 міністрів: від США - енергетики, від Канади - оборони, від Франції - з питань Європи, від Польщі - главу МЗС; +понад 40 інших високих представників", - зазначила речниця МЗС України Катерина Зеленко у Twitter, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, що  інавгурація Президента України відбудеться 20 травня.

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18 05 2019 21:21
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Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедура

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