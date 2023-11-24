кремль відреагував на ідею НАТО створити "військовий Шенген"

В москві сприйняли заяви щодо можливості створення "військового шенгену" в Європі як розвиток протистояння Альянсу з росією.

Про це пише російський Інтерфакс.

"Такі наміри нагнітають напруженість", - заявив речник кремля Дмитро Пєсков сьогодні на брифінгу.

На питання журналістів, чи розглядають в москві заяви глави Об'єднаного командування НАТО з тилового забезпечення та логістики генерал-лейтенанта Олександера Зольфранка про необхідність створення "військового Шенгену" НАТО як ризик збройного конфлікту росії з Європою чи як розвиток протистояння Альянсу з росією - Пєсков сказав: "Скоріше, друге. Альянс завжди вважав нашу країну умовним противником. Зараз він вважає нашу країну очевидним противником. Це не що інше, як нагнітання напруженості в Європі, яке має свої наслідки".

За словами Пєскова, Європа абстрагується від принципу неподільності безпеки, розширення НАТО не може не призводити до заходів у відповідь росії.

Нагадаємо, що вчора НАТО запропонувало спростити переміщення військ у Європі, назвавши це "військовим шенгеном".