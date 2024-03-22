кремль вперше офіційно заговорив про війну в Україні

росія перебуває у стані війни нібито через те, що Захід почав підтримувати Україну.

Понад два роки після нападу на Україну кремль вперше офіційно визнав, що росія перебуває у стані війни.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє Der Standart.

"Ми перебуваємо в стані війни. Так, це починалося як "спеціальна військова операція", але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти, для своєї внутрішньої мобілізації", - заявив він.

Водночас Пєсков ляпнув, що "росія не може допустити існування на своїх кордонах держави, у якої задокументовано намір використовувати будь-які методи, щоб відібрати в неї Крим, не кажучи вже про території нових регіонів".

Пізніше Пєсков почав виправдовуватися за свої слова про "стан війни".

"Правовий статус СВО де-юре не змінився, але де-факто все це перетворилося на війну на тлі дедалі більшої залученості Заходу в конфлікт", - заявив він.

росіяни вночі, 22 березня, завдали масованого удару по Україні. У низці областей пошкоджено енергоінфраструктуру чи є проблеми зі світлом та водопостачанням.

В "Укргідроенерго" повідомили, що росіяни влучили ракетою по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. На гідроелектростанції триває пожежа. Загрози прориву дамби немає. Ситуація на плотині станції контрольована.