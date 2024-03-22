Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

кремль вперше офіційно заговорив про війну в Україні

22 березня 2024, 12:27
кремль вперше офіційно заговорив про війну в Україні
Фото: РБК
росія перебуває у стані війни нібито через те, що Захід почав підтримувати Україну.

Понад два роки після нападу на Україну кремль вперше офіційно визнав, що росія перебуває у стані війни.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє Der Standart.

"Ми перебуваємо в стані війни. Так, це починалося як "спеціальна військова операція", але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти, для своєї внутрішньої мобілізації", - заявив він.

Водночас Пєсков ляпнув, що "росія не може допустити існування на своїх кордонах держави, у якої задокументовано намір використовувати будь-які методи, щоб відібрати в неї Крим, не кажучи вже про території нових регіонів".

Пізніше Пєсков почав виправдовуватися за свої слова про "стан війни".

"Правовий статус СВО де-юре не змінився, але де-факто все це перетворилося на війну на тлі дедалі більшої залученості Заходу в конфлікт", - заявив він.

росіяни вночі, 22 березня, завдали масованого удару по Україні. У низці областей пошкоджено енергоінфраструктуру чи є проблеми зі світлом та водопостачанням.

В "Укргідроенерго" повідомили, що росіяни влучили ракетою по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. На гідроелектростанції триває пожежа. Загрози прориву дамби немає. Ситуація на плотині станції контрольована.

війнапєсковрф тероризм

Останні матеріали

Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Політика
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2024, 22:57
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Переклад iPress – 21 березня 2024, 12:19
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
Технології
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
21 березня 2024, 09:45
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Політика
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Переклад iPress – 21 березня 2024, 08:07
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Cуспільство
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2024, 12:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється