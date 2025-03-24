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кремль вплинув на декого в команді Білого дому – Зеленський

24 березня 2025, 18:48
кремль вплинув на декого в команді Білого дому – Зеленський
President.gov.ua
Проте росіяни дійсно злякалися, коли США погрожували накласти санкції на кремль.

росії вдалось вплинути на деяких людей в Адміністрації Трампа за допомогою інформації, що нібито українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх. 

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для The Time

"Я вважаю, що росії вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх", – заявив Зеленський.

Він додав, що українці захищаються через почуття власної гідності і наголосив, що "ми не вважаємо себе якоюсь наддержавою", але українці "дуже емоційні, і коли йдеться про наше почуття гідності, свободу, демократію, наш народ піднімається і об'єднується".

Також президент сказав, що 28 лютого українці сподівалися побачити в Овальному кабінеті доказ того, що США залишаються союзником. 

"Але в той момент було відчуття, що ми не є союзниками, або не займаємо позицію союзника. У тій розмові я захищав гідність України", – зазначив Зеленський. 

За його словами, Дональд Трамп може змусити росіян йти на поступки, оскільки схоже, що він єдиний, кого боїться Володимир путін. 

На його думку, "росіяни дійсно злякалися", коли США погрожували накласти санкції на кремль за його атаки на Україну.

Нещодавно Зеленський заявив, що вже більш ніж тиждень пропозиція припинення вогню на столі, але путін її не сприймає.

 

війна в Україні

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