Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

кремль: вступ України і Молдови може дестабілізувати ЄС

15 грудня 2023, 14:32
кремль: вступ України і Молдови може дестабілізувати ЄС
Фото: Leratrunova
Сьогодні росія заявила, що рішення Європейського Союзу розпочати переговори про членство з Україною та Молдовою було політизованим рішенням, яке може дестабілізувати блок.

Натомість в кремлі похвалили Угорщину за заперечення проти цього кроку.

Про це пише агенство Reuters.

"Переговори про вступ до ЄС можуть тривати роками або десятиліттями. У ЄС завжди були жорсткі критерії вступу, і очевидно, що наразі ні Україна, ні Молдова цим критеріям не відповідають", - заявив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, зрозуміло, що це абсолютно політизоване рішення, бажання ЄС продемонструвати підтримку цих країн. 

"Але такі нові члени можуть дестабілізувати ЄС, а оскільки ми живемо на одному континенті з ЄС, то ми, звичайно, уважно спостерігаюємо за цим", - додав Пєсков. 

Вчора саміті лідери ЄС погодилися розпочати переговори про вступ з Україною, навіть незважаючи на те, що вона перебуває в розпалі війни, яку, за словами росії, вона продовжуватиме, доки не досягне своїх цілей.

 

КремльУкраїнапєсковвступ в ЄС

Останні матеріали

Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється