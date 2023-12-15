кремль: вступ України і Молдови може дестабілізувати ЄС

Сьогодні росія заявила, що рішення Європейського Союзу розпочати переговори про членство з Україною та Молдовою було політизованим рішенням, яке може дестабілізувати блок.

Натомість в кремлі похвалили Угорщину за заперечення проти цього кроку.

Про це пише агенство Reuters.

"Переговори про вступ до ЄС можуть тривати роками або десятиліттями. У ЄС завжди були жорсткі критерії вступу, і очевидно, що наразі ні Україна, ні Молдова цим критеріям не відповідають", - заявив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, зрозуміло, що це абсолютно політизоване рішення, бажання ЄС продемонструвати підтримку цих країн.

"Але такі нові члени можуть дестабілізувати ЄС, а оскільки ми живемо на одному континенті з ЄС, то ми, звичайно, уважно спостерігаюємо за цим", - додав Пєсков.

Вчора саміті лідери ЄС погодилися розпочати переговори про вступ з Україною, навіть незважаючи на те, що вона перебуває в розпалі війни, яку, за словами росії, вона продовжуватиме, доки не досягне своїх цілей.