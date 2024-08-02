Раніше у путіна це заперечували.

Речник кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Вадим Красіков, якого Німеччина звільнила в рамках великого обміну полоненими, працює на ФСБ.

Про це стало відомо під час брифінгу Пєскова.

"Красіков є співробітником Федеральної служби безпеки. Він служив в "Альфі", - сказав речник кремля.

Ще коли він служив в "Альфі", то працював разом із кількома співробітниками охорони президента РФ Володимира путіна. І зрозуміло, що вони один одного вітали вчора, коли побачили один одного.

Раніше видання Bild пояснило, чому путін прагнув обміняти кілера Красікова.