кремль визнав, що Красіков був агентом ФСБ
Речник кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Вадим Красіков, якого Німеччина звільнила в рамках великого обміну полоненими, працює на ФСБ.
Про це стало відомо під час брифінгу Пєскова.
"Красіков є співробітником Федеральної служби безпеки. Він служив в "Альфі", - сказав речник кремля.
Ще коли він служив в "Альфі", то працював разом із кількома співробітниками охорони президента РФ Володимира путіна. І зрозуміло, що вони один одного вітали вчора, коли побачили один одного.
Раніше видання Bild пояснило, чому путін прагнув обміняти кілера Красікова.