кремлю один день війни в Україні коштує майже $1 мільярд

Однак поки у росії є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, "вона буде балансувати".

День війни для росії коштує майже мільярд доларів, а 41% бюджету рф йде на оборону.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу начальник Головного управління розвідки Міністерство оборони Кирило Буданов.

"Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд для них, – це величезні кошти", - сказав голова розвідки.

Він додав, що проблеми вже з’явилися, але не треба себе обманювати.

"Навіть за офіційними даними, 41 % – це бюджет оборони і це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні... Тобто вплив фінансово-економічний, негативний, на рф", - додав Буданов.

Також він додав, що допоки у росії є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, "вони будуть балансувати".

Також Буданов спрогнозував, що робитиме росія, якщо захопить Україну.