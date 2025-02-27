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кремлю один день війни в Україні коштує майже $1 мільярд

27 лютого 2025, 12:34
кремлю один день війни в Україні коштує майже $1 мільярд
Фото: Укрінформ
Однак поки у росії є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, "вона буде балансувати".

День війни для росії коштує майже мільярд доларів, а 41% бюджету рф йде на оборону.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу начальник Головного управління розвідки Міністерство оборони Кирило Буданов.

"Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд для них, – це величезні кошти", - сказав голова розвідки.

Він додав, що проблеми вже з’явилися, але не треба себе обманювати. 

"Навіть за офіційними даними, 41 % – це бюджет оборони і це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні... Тобто вплив фінансово-економічний, негативний, на рф", - додав Буданов. 

Також він додав, що допоки у росії є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, "вони будуть балансувати".

Також Буданов спрогнозував, що робитиме росія, якщо захопить Україну.

 

Росіябюджетвійна в Україні

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