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Кремль запропонував союзникам із Сербії газ по $790

Вперше я скажу про те, що нам запропонували росіяни. Я сказав, що ми не можемо за це платити. Росіяни сказали, щоб ціну розрахувати на 70% по біржовій вартості і на 30% по нафтовій формулі, тобто $790 замість $270, які ми зараз платимо 100% за нафтовою формулою
Росія запропонувала Сербії формулу розрахунку вартості газу, за якою ціна на блакитне паливо зросте втричі і складе $790 за кубометр.
Кремль запропонував союзникам із Сербії газ по $790 Фото: з вільних джерел
Про це розповів президент країни Александр Вучич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на B92.
 
Сербія і Росія зараз ведуть переговори про укладення нового довгострокового газового контракту. Президент Сербії Александр Вучич висловив незадоволення запропонованою "Газпромом" ціною на газ.
 
"Вперше я скажу про те, що нам запропонували росіяни. Я сказав, що ми не можемо за це платити. Росіяни сказали, щоб ціну розрахувати на 70% по біржовій вартості і на 30% по нафтовій формулі, тобто $790 замість $270, які ми зараз платимо 100% за нафтовою формулою", - сказав Вучич в ефірі телеканалу TV Prva.
 
За його словами, Сербія пропонує, щоб ціна розраховувалась на 70% за нафтовою формулою і на 30% за біржовою вартістю. 
 
"Це буде $510, але ми не можемо і за це заплатити. Я попрошу, щоб ціна залишалася повністю за нафтовою формулою принаймні до кінця опалювального сезону", - сказав він.
 
Вучич висловив надію, що зустріч з російським колегою Владіміром Путіним 25 листопада допоможе вирішити проблему високої ціни на газ.
 
Нинішній договір, за яким Белград отримує від Москви газ по $270 за тисячу кубометрів, діє до кінця року.
 
 
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17 10 2021 11:55
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