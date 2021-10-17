ПОЛІТИКА НОВИНИРосія запропонувала Сербії формулу розрахунку вартості газу, за якою ціна на блакитне паливо зросте втричі і складе $790 за кубометр.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кремль запропонував союзникам із Сербії газ по $790
Вперше я скажу про те, що нам запропонували росіяни. Я сказав, що ми не можемо за це платити. Росіяни сказали, щоб ціну розрахувати на 70% по біржовій вартості і на 30% по нафтовій формулі, тобто $790 замість $270, які ми зараз платимо 100% за нафтовою формулою
Фото: з вільних джерел
Про це розповів президент країни Александр Вучич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на B92.
Сербія і Росія зараз ведуть переговори про укладення нового довгострокового газового контракту. Президент Сербії Александр Вучич висловив незадоволення запропонованою "Газпромом" ціною на газ.
"Вперше я скажу про те, що нам запропонували росіяни. Я сказав, що ми не можемо за це платити. Росіяни сказали, щоб ціну розрахувати на 70% по біржовій вартості і на 30% по нафтовій формулі, тобто $790 замість $270, які ми зараз платимо 100% за нафтовою формулою", - сказав Вучич в ефірі телеканалу TV Prva.
За його словами, Сербія пропонує, щоб ціна розраховувалась на 70% за нафтовою формулою і на 30% за біржовою вартістю.
"Це буде $510, але ми не можемо і за це заплатити. Я попрошу, щоб ціна залишалася повністю за нафтовою формулою принаймні до кінця опалювального сезону", - сказав він.
Вучич висловив надію, що зустріч з російським колегою Владіміром Путіним 25 листопада допоможе вирішити проблему високої ціни на газ.
Нинішній договір, за яким Белград отримує від Москви газ по $270 за тисячу кубометрів, діє до кінця року.
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