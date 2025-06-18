кремль застеріг США щодо допомоги Ізраїлю

росія перебуває в контакті з представниками і Ізраїлю, і Ірану.

Сьогодні, 18 червня, уря рфр застеріг Вашингтон від надання прямої військової допомоги Ізраїлю і навіть від "спекулятивних заяв".

Про це сказав заступник глави МЗС рф Сергій Рябков.

"Сполучені Штати постійно на вістрі всіх процесів, і говорити про те, що вони раніше не втручалися, а тепер ось втрутиться, я думаю, було б неправильно", - заявив Рябков, відповідаючи на питання про ймовірне втручання США у близькосхідний конфлікт.

Він додав, що інша справа, як вони для себе розглядають ситуацію з наданням прямої військової допомоги Ізраїлю.

"Ми застерігаємо Вашингтон від такого роду навіть спекулятивних, умоглядних варіантів. Це було б кроком, що радикально дестабілізує всю обстановку", - заявив Рябков.

Також директор Служби зовнішньої розвідки рф Сергій Наришкін заявив, що ситуація між Ізраїлем та Іраном "критична".

За його словами, росія перебуває в контакті з представниками і Ізраїлю, і Ірану, а також зі спеціальними розвідувальними службами цих країн.

Вчора ми писали, що США готуються до можливого удару по Ірану за ініціативою Трампа.