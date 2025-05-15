кремль затвердив склад делегації для перемовин у Стамбулі: путіна не буде

Загалом нікого із важливих росіян у списку немає, а лише заступники і помічники.

В ніч на 15 травня президент рф затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня, але самого путіна в списку немає.

Про це повідомила пресслужба кремля.

Главою делегації назначено Володимира Мединського – помічника путіна, який в 2022 році вже був головою російської переговорної групи, коли зустрічались українська і російські делегації.

Крім того, до делегації увійшли: заступник Міністра закордонних справ Російської Федерації Михайло Галузін, начальник головного управління Генштабу Збройних сил рф Ігор Костюков і заступник Міністра оборони рф Олександр Фомін.

Також в документі є список "експертів" для переговорів, серед яких перший заступник начальника інформації управління Генштабу рф Олександр Зорін; заступниця начальника управління президента рф з державної політики в гуманітарній сфері Олена Подобреєвська, директор другого департаменту країн СНД МЗС рф Олексій Поліщук і заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони рф Володимир Шевцов.

Днями ця інформація вже "просочилась" у ЗМІ.