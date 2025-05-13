кремль зробив заяву про переговори в Стамбулі
російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі, які мають відбутися 15 травня.
Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков.
Журналісти спитали у речника, чи стануть основою нових переговорів домовленості від 2022 року, і як у Кремлі ставляться до наміру президента України Володимира Зеленського особисто зустрітися з Володимиром путіним.
"Тут потрібно виходити з того, що було сказано у нічній заяві "президентом" за підсумками святкування 9 травня. Російська сторона продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у четвер. Поки що більше нічого ми коментувати не збираємося", - сказав речник кремля.
За його словами, путін оголосить, хто поїде на переговори з Україною, коли вважатиме це за потрібне.
Пєсков додав, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня.
"Тут потрібно виходити з того, що було сказано в нічній заяві президентом за підсумками святкування 9 травня. Російська сторона продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися в четвер. Поки що більше нічого ми коментувати не збираємося", - додав він.
Раніше в Офісі Президента сказалаи, що Зеленський згоден на зустріч у Стамбулі лише з путіним.