Зеленський згоден на зустріч у Стамбулі лише з путіним – ОП

Переговори на нижчому рівні - це затягування часу з боку росії.

Президент України Володимир Зеленський в четвер,15 травня, в Туреччині не зустрічатиметься з будь-яким іншим представником рф крім глави кремля Володимира путіна.

Про це радник президента Михайло Подоляк сказав в ефірі програми The Breakfast Show.

За його словами, будь-які зустрічі на нижчому рівні українська сторона вважає безглуздими, адже Києву важливо обговорювати ключові питання війни безпосередньо з президентом рф.

"Ні, звичайно. Ну це ж не формат", - сказав Подоляк, відповідаючи на питання, чи зустрінеться Зеленський з іншими представниками росії, якщо путін вирішить не приїхати на переговори.

Радник зазначив, що голова МЗС рф Сергій Лавров і заступник голови ради безпеки рф Дмитро Медведєв не уповноважені ухвалювати "ті чи інші рішення, які є грою самого путіна".

Також за його словами, переговори на нижчому рівні - це затягування часу з боку росії.

Крім того, вчора Зеленський переговорив з Ердоганом щодо зустрічі з росію у Стамбулі.