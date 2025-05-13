Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський згоден на зустріч у Стамбулі лише з путіним – ОП

13 травня 2025, 10:18
Зеленський згоден на зустріч у Стамбулі лише з путіним – ОП
джерело president.gov.ua
Переговори на нижчому рівні - це затягування часу з боку росії.

Президент України Володимир Зеленський в четвер,15 травня, в Туреччині не зустрічатиметься з будь-яким іншим представником рф крім глави кремля Володимира путіна. 

Про це радник президента Михайло Подоляк сказав в ефірі програми The Breakfast Show. 

За його словами, будь-які зустрічі на нижчому рівні українська сторона вважає безглуздими, адже Києву важливо обговорювати ключові питання війни безпосередньо з президентом рф.

"Ні, звичайно. Ну це ж не формат", - сказав Подоляк, відповідаючи на питання, чи зустрінеться Зеленський з іншими представниками росії, якщо путін вирішить не приїхати на переговори.

Радник зазначив, що голова МЗС рф Сергій Лавров і заступник голови ради безпеки рф Дмитро Медведєв не уповноважені ухвалювати "ті чи інші рішення, які є грою самого путіна".

Також за його словами, переговори на нижчому рівні - це затягування часу з боку росії. 

Крім того, вчора Зеленський переговорив з Ердоганом щодо зустрічі з росію у Стамбулі.

 

Володимир ЗеленськийВолодимир Путінпереговори

Останні матеріали

Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2025, 14:24
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Політика
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Переклад iPress – 13 травня 2025, 11:03
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Політика
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 12 травня 2025, 21:09
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Політика
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Переклад iPress – 12 травня 2025, 15:33
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Бізнес & Фінанси
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Переклад iPress – 12 травня 2025, 12:56
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О'Брайен
Політика
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2025, 22:02
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Політика
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 травня 2025, 13:30
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Cуспільство
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 травня 2025, 10:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється