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Зеленський переговорив з Ердоганом щодо зустрічі з росію у Стамбулі

12 травня 2025, 20:22
Зеленський переговорив з Ердоганом щодо зустрічі з росію у Стамбулі
Фото: xn--j1aidcn.org
Туреччина може допомогти в закінченні війни.

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо зустрічі з росією в цей четвер.

Про це написав в Telegram-каналі. 

"Розмовляв із Президентом Ердоганом. Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню", - йдеться у дописі. 

Також глава держави додав, що потрібно, аби партнери забезпечили моніторинг припинення вогню.

Зеленський з Ердоганом домовилися про подальшу спільну роботу заради того, щоб був мир.

В той же час, у директораті з питань комунікацій президента Туреччини сказали, що Ердоган у розмові назвав "надзвичайно важливим" відновлення мирних переговорів між росією та Україною. 

Нагадаємо, вчора, Ердоган зробив заяву після розмови з путіним і Макроном.

 

переговоривійна в Україні

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