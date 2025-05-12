Зеленський переговорив з Ердоганом щодо зустрічі з росію у Стамбулі

Туреччина може допомогти в закінченні війни.

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо зустрічі з росією в цей четвер.

Про це написав в Telegram-каналі.

"Розмовляв із Президентом Ердоганом. Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню", - йдеться у дописі.

Також глава держави додав, що потрібно, аби партнери забезпечили моніторинг припинення вогню.

Зеленський з Ердоганом домовилися про подальшу спільну роботу заради того, щоб був мир.

В той же час, у директораті з питань комунікацій президента Туреччини сказали, що Ердоган у розмові назвав "надзвичайно важливим" відновлення мирних переговорів між росією та Україною.

Нагадаємо, вчора, Ердоган зробив заяву після розмови з путіним і Макроном.