кремль звинуватив Казахстан у затопленні регіонів росії

Представник путіна заявив, що уряду Казахстану треба покращити процес скидання води з водосховища.

Казахстан має "узгодженіше" скидати воду у своїй системі водосховищ, щоб росія могла уникнути паводків у Курганській і Тюменській областях.

Про це заявив повноважний представник президента рф в Уральському федеральному окрузі Володимир Якушев, повідомляють рос ЗМІ.

"Коли у нас ось такі ось зими і коли у нас досить велика кількість снігу, і у водосховищі накопичується досить великий запас води, то нам є в цьому плані, що відпрацювати з нашими колегами з Казахстану, щоб скидання водосховищ цієї води було більш узгодженим, правильним і більш рівним", - заявив Якушев.

Він додав, що в майбутньому за рахунок коригування скидів у Казахстані проблем з паводками у кількох областях можна уникнути.

Наразі у Кургані готуються до "великої води".

"За попередніми оцінками, це історичний максимум. Тому додатково відсипаються ті ділянки, де є підстави вважати, що висота дамби буде недостатньою", - сказав Якушев.

Представник глави кремля не став гарантувати, що заходи на 100% допоможуть впоратися зі стихією і після відпрацювання надзвичайної ситуації в Курганській області рятувальників направлять до Тюменської області, де теж очікуються повені.

Нагадаємо, що в російському Орську прорвало дамбу, зупинився НПЗ.