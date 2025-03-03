кремль звинуватив Євросоюз в бажанні продовжувати війну – ISW
Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров пробує використати дискусії між США та Євросоюзом щодо можливого розгортання європейських миротворчих сил в Україні для просування вимог москви про зміну політичного режиму в Україні.
Про це йдеться в щоденному звіті ISW.
"кремль, ймовірно, намагається вбити клин між США і Європою, щоб домогтися поступок на користь росії на майбутніх мирних переговорах та інших переговорах", - пишуть аналітики.
Міністра закордонних справ рф сказав, що плани введення європейських миротворчих сил в Україну є частиною зусиль Заходу, спрямованих на "підбурювання" України до війни проти росії.
За його словами, Захід привів до влади президента України Володимира Зеленського "багнетами" і планує використовувати миротворчі сили для підтримки "його режиму".
Також Лавров повторив кремлівські наративи про те, що першопричинами війни стали розширення НАТО на схід і нібито дискримінація російськомовного населення в Україні.
Також раніше ми писали, що росія розглядає переговори з Трампом як шанс відновити шпигунську мережу в США.