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кремль звинуватив Євросоюз в бажанні продовжувати війну – ISW

03 березня 2025, 09:07
кремль звинуватив Євросоюз в бажанні продовжувати війну – ISW
Фото: Reuters
Лавров заявив, що саме український уряд є "першопричиною" війни, і намагається загострити розбіжності між західними союзниками.

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров пробує використати дискусії між США та Євросоюзом щодо можливого розгортання європейських миротворчих сил в Україні для просування вимог москви про зміну політичного режиму в Україні. 

Про це йдеться в щоденному звіті ISW

"кремль, ймовірно, намагається вбити клин між США і Європою, щоб домогтися поступок на користь росії на майбутніх мирних переговорах та інших переговорах", - пишуть аналітики. 

Міністра закордонних справ рф сказав, що плани введення європейських миротворчих сил в Україну є частиною зусиль Заходу, спрямованих на "підбурювання" України до війни проти росії. 

За його словами, Захід привів до влади президента України Володимира Зеленського "багнетами" і планує використовувати миротворчі сили для підтримки "його режиму".

Також Лавров повторив кремлівські наративи про те, що першопричинами війни стали розширення НАТО на схід і нібито дискримінація російськомовного населення в Україні. 

Також раніше ми писали, що росія розглядає переговори з Трампом як шанс відновити шпигунську мережу в США.

 

РосіяКремльвійна в Україні

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