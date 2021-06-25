Кремлю шкода, що ЄС відмовився від самітів з Путіним

Ви знаєте, що в цілому президент Путін був і залишається зацікавлений в налагодженні робочих відносин між Москвою і Брюсселем

Москва "шкодує" через відмову Євросоюзу від ідеї про повернення до самітів з Росією на рівні лідерів.

Про це у п’ятницю журналістам розповів прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"З жалем", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, як в Кремлі оцінюють відмову лідерів країн ЄС провести саміт з Росією і одночасне доручення Єврокомісії розробити додаткові обмеження на адресу Москви "на випадок зловмисних дій".

"Ви знаєте, що в цілому президент Путін був і залишається зацікавлений в налагодженні робочих відносин між Москвою і Брюсселем", - додав Пєсков.

За його словами, Кремль розраховує, що країни ЄС, які "демонструють збалансований підхід", продовжать просувати ідею щодо налагодження діалогу Москви і Брюсселя.

"На жаль, ми отримуємо інформацію, що на саміті вчора ціла низка країн висловилися проти цього діалогу. Ми знаємо, що мова йде в основному про так званих младоєвропейців, це прибалтійські держави, Польща. Ще раз повторюю, ми шкодуємо у зв'язку з цим", - заявив Пєсков.

Саміти ЄС з Росією припинилися після того, як Москва в березні 2014 року анексувала український півострів Крим і Захід ввів санкції.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу на саміті 24 червня не змогли домовитись про пропозицію Франції та Німеччини провести незабаром саміт з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як Польща та країни Балтії заявили, що це стане неправильним сигналом.

Лідери ЄС на саміті виступили за вибіркову взаємодію з РФ, однак запропонували високому представникові підготувати варіанти обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.