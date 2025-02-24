Кроком до закінчення війни може стати звільнення всіх полонених – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сказав, що сигналом про мир від росіян може стати звільнення всіх українських полонених.
Про це він сказав на Міжнародному саміті підтримки України, який проходить у Києві за участі низки партнерів у третю річницю повномасштабного вторгнення рф.
За його словами, Україна готова до обміну "всіх на всіх".
"Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до росії немає. І треба ситуації, які говорять про завершення війни. Реальна ситуація.
І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч, саме тисяч людей, які утримуються в росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а значно раніше ще з 2014 року. росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх і це справедливий варіант", - заявив Зеленський.
Він додав, що війна триває проти України і тому Україна має бути за столом перемовин разом з Європою.
"Стратегічною мішенню рф є саме Європа, європейський спосіб життя, а отже її безпека та доля Європи не може визначатися без Європи", - додоав глава держави.
"Україна, Європа разом з Америкою ми маємо бути за столом перемовин навпроти росії, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію, перезагрузку чи замирення", - підсумував Зеленський.
Крім того, президент вважає, що Україна з партнерами буде змушена "будувати НАТО всередині країни", якщо Україну не візьмуть в Альянс.
Також зранку понеділка Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення рф.