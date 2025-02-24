Кроком до закінчення війни може стати звільнення всіх полонених – Зеленський

В річницю вторгнення рф в Україну в Києві відбувається Міжнародний саміт підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що сигналом про мир від росіян може стати звільнення всіх українських полонених.

Про це він сказав на Міжнародному саміті підтримки України, який проходить у Києві за участі низки партнерів у третю річницю повномасштабного вторгнення рф.

За його словами, Україна готова до обміну "всіх на всіх".

"Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до росії немає. І треба ситуації, які говорять про завершення війни. Реальна ситуація.

І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч, саме тисяч людей, які утримуються в росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а значно раніше ще з 2014 року. росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх і це справедливий варіант", - заявив Зеленський.

Він додав, що війна триває проти України і тому Україна має бути за столом перемовин разом з Європою.

"Стратегічною мішенню рф є саме Європа, європейський спосіб життя, а отже її безпека та доля Європи не може визначатися без Європи", - додоав глава держави.

"Україна, Європа разом з Америкою ми маємо бути за столом перемовин навпроти росії, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію, перезагрузку чи замирення", - підсумував Зеленський.

Крім того, президент вважає, що Україна з партнерами буде змушена "будувати НАТО всередині країни", якщо Україну не візьмуть в Альянс.

Також зранку понеділка Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення рф.