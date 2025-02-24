Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення рф

Глава України подякував українцям за героїзм

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.

Про це ідеться у дописі глави держави у Telegram.

Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

"Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюся Україною! Дякую всім, хто захищає її та допомагає. Всім, хто працює на Україну. І вічна памʼять кожному, хто віддав своє життя заради нашої держави та людей", – написав глава держави.