Крим стає смертельною пасткою для кремлівських військ – The Economist

російський диктатор вклав величезні суми у військову інфраструктуру Криму, і тепер вся вона перебуває під загрозою, пише видання.

Захоплений росіянами Крим стає для них смертельною пасткою, оскільки Україна може вразити будь-яку ціль на півострові за допомогою далекобійних ракет ATACMS, щоб зробити "найважливіший актив" рф тягарем для диктатора владіміра путіна.

Про це пише The Economist.

російський диктатор вклав величезні суми у військову інфраструктуру Криму, і тепер вся вона перебуває під загрозою, пише видання.

"Крим — слабке місце для росії. Їй занадто багато чого потрібно захищати, і для України це найкращий спосіб чинити реальний тиск на путіна, щоб домогтися поступок у майбутньому", — ідеться в матеріалі.

Ізоляція Криму дозволила б відтіснити російські сили від південної України, каже колишній радник міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге.

Зараз російські окупанти більше не можуть сховатися в Криму. Завдяки супутниковій і повітряній розвідці, яку надають Україні союзники по НАТО, а також глибоким знанням території і таємним силам на місцях, "ніщо не може рухатися в Криму без відома українців". З появою ATACMS і активізацією використання БПЛА кожен квадратний метр півострова перебуває в зоні досяжності Сил оборони України, пише The Economist.

Водночас "хвалена і дуже дорога" російська система ППО С-400 виявилася марною в Криму. Україна використовує дрони-пастки, щоб змусити окупантів увімкнути свої радари і розкрити позиції. Дані негайно передаються стартовим розрахункам ATACMS, які завдають ударів протягом шести хвилин.

російська ППО також вразлива для диверсій з боку українських спецпризначенців, які діють на території Криму. The Economist підкреслює, що кожна батарея С-400 коштує близько 200 мільйонів доларів, і їх нелегко замінити.

Ширший стратегічний успіх української кампанії в Криму може статися цього літа, коли до моря з'їдуться російські відпочивальники. Якщо ж окупаційна «влада» закриє курорти, то Крим остаточно перетвориться на "джерело виснаження російських ресурсів".

Нагадаємо, 14 травня 2024 року українські військові завдали ударів по російських військових об'єктах, у результаті яких були знищені елементи зенітно-ракетної батареї C-400 на аеродромі Бельбек, включаючи радар і пускові установки. Крім того, повідомляється, що щонайменше два літаки МіГ-31БМ були знищені на землі.