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Кримська платформа: кількість учасників саміту зросла до 42

День запуску наближається. Зранку було 40 учасників. А пообіді вже 42
Кількість учасників установчого саміту Кримської платформи зросла до 42-х.
Кримська платформа: кількість учасників саміту зросла до 42 Фото: Укрінформ
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
 
"День запуску наближається. Зранку було 40 учасників. А пообіді вже 42", - написав міністр.
 
Як повідомлялося, саміт Кримської платформи у Києві відбудеться 23 серпня. Його відкриє співачка Джамала піснею "1944".
 
Раніше Кулеба повідомив про запуск офіційного сайту Кримської платформи.
 
Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
 
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13 08 2021 17:52
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