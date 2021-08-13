Кримська платформа: кількість учасників саміту зросла до 42

День запуску наближається. Зранку було 40 учасників. А пообіді вже 42

Кількість учасників установчого саміту Кримської платформи зросла до 42-х.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"День запуску наближається. Зранку було 40 учасників. А пообіді вже 42", - написав міністр.

Як повідомлялося, саміт Кримської платформи у Києві відбудеться 23 серпня. Його відкриє співачка Джамала піснею "1944".

Раніше Кулеба повідомив про запуск офіційного сайту Кримської платформи.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.