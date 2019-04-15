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"Кримська солідарність": Поблизу Севастополя обшукують мечеть та будинок імама

Обшуки знімає "Россия 1"
В анексованому Росією Криму прийшли з обшуками до мечеті в селі Штурмове поблизу Севастополя та будинку імама цієї мечеті Рустема Абілєва.
"Кримська солідарність": Поблизу Севастополя обшукують мечеть та будинок імама Фото:ukrinform.ua

Cпершу слідчі дії проводили в мечеті, імамом якої є Рустем Абілєв. Потім силовики поїхали до його будинку в Штурмовому, повідомляє правозахисна ініціатива "Кримська солідарність".

Ініціатива повідомила, що також "присутній телеканал "Россия 1".

Нагадаємо, вранці 27 березня в рамках кримінальної справи про участь у забороненій Росією релігійній організації "Хізб ут-Тахрір" у Криму пройшли щонайменше 25 обшуків.

 

 

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15 04 2019 11:10
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