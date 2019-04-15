CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ анексованому Росією Криму прийшли з обшуками до мечеті в селі Штурмове поблизу Севастополя та будинку імама цієї мечеті Рустема Абілєва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Кримська солідарність": Поблизу Севастополя обшукують мечеть та будинок імама
Обшуки знімає "Россия 1"
Фото:ukrinform.ua
Cпершу слідчі дії проводили в мечеті, імамом якої є Рустем Абілєв. Потім силовики поїхали до його будинку в Штурмовому, повідомляє правозахисна ініціатива "Кримська солідарність".
Ініціатива повідомила, що також "присутній телеканал "Россия 1".
Нагадаємо, вранці 27 березня в рамках кримінальної справи про участь у забороненій Росією релігійній організації "Хізб ут-Тахрір" у Криму пройшли щонайменше 25 обшуків.
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