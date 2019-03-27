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У Криму ФСБ одночасно проводить щонайменше 25 обшуків

Затримано кількох кримських татар
В анексованому Криму російські силовики проводять щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів.
У Криму ФСБ одночасно проводить щонайменше 25 обшуків Фото:ukrinform.ua

Щонайменше 22 обшуки проходять у Сімферополі і Білогірському районі, повідомляє журналіст Антон Наумлюк.

За твердженням російської ФСБ, "в рамках порушених кримінальних справ проводяться обшуки за місцями проживання прихильників забороненої в Росії міжнародної терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".

Адвокат Микола Полозов повідомив про обшуки "мінімум у 25 домівках" і назвав це "масовою акцією залякування кримських татар".

Адвокатів не пускають до обшукуваних.

Фархада Базарова і Ризу Іззетова відвезли до відділу Федеральної служби безпеки України у Сімферополі.

Крім того, двох людей, які прийшли підтримати, затримали біля будинку Рустема Шейхалієва, повідомляє спільнота "Кримська солідарність".

Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що затримали також його підзахисного Тофіка Абдулгазіева. Силовики не допустили адвоката до його підзахисного.

Крім обшуків у 20 домівках кримських татар, про які повідомлялося раніше, стало відомо про обшуки в селі Володимирівка, Білогірського району в будинку Ізета і Гузель Абдуллаєвих. Також обшуки проводять у Рустема Сейтхалілова, Владлена Абдулкадирова, Фархада Базарова.

Прес-служба управління ФСБ по Криму і Севастополю прокоментувала обшуки в будинках кримських татар в Сімферополі і Білогірському районі. Там стверджують, що обшуки проводять за місцями проживання прихильників організації "Хізб ут-Тахрір" у межах порушених кримінальних справ.

Напередодні, 15 березня, Радбез ООН провів засідання, присвячене п'ятій річниці анексії Криму.

Відзначимо, раніше голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що влада України повинна відшкодувати анексованому Криму втрати, які нібито протягом 25 років зазнав півострів від "руйнівної політики".

Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії, щодо РФ введено низку економічних санкцій.

 

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27 03 2019 09:25
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