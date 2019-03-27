У Криму ФСБ одночасно проводить щонайменше 25 обшуків
Щонайменше 22 обшуки проходять у Сімферополі і Білогірському районі, повідомляє журналіст Антон Наумлюк.
За твердженням російської ФСБ, "в рамках порушених кримінальних справ проводяться обшуки за місцями проживання прихильників забороненої в Росії міжнародної терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".
Адвокат Микола Полозов повідомив про обшуки "мінімум у 25 домівках" і назвав це "масовою акцією залякування кримських татар".
В оккупированном Крыму происходит масссовая акция устрашения крымских татар. Рано утром российские силовики начали проводить обыски минимум в 25 домах в разных частях полуострова.— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 27 березня 2019 р.
Адвокатов не допускают к местам проведения обысков.
Адвокатів не пускають до обшукуваних.
Фархада Базарова і Ризу Іззетова відвезли до відділу Федеральної служби безпеки України у Сімферополі.
Крім того, двох людей, які прийшли підтримати, затримали біля будинку Рустема Шейхалієва, повідомляє спільнота "Кримська солідарність".
Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що затримали також його підзахисного Тофіка Абдулгазіева. Силовики не допустили адвоката до його підзахисного.
Крім обшуків у 20 домівках кримських татар, про які повідомлялося раніше, стало відомо про обшуки в селі Володимирівка, Білогірського району в будинку Ізета і Гузель Абдуллаєвих. Також обшуки проводять у Рустема Сейтхалілова, Владлена Абдулкадирова, Фархада Базарова.
Прес-служба управління ФСБ по Криму і Севастополю прокоментувала обшуки в будинках кримських татар в Сімферополі і Білогірському районі. Там стверджують, що обшуки проводять за місцями проживання прихильників організації "Хізб ут-Тахрір" у межах порушених кримінальних справ.
Напередодні, 15 березня, Радбез ООН провів засідання, присвячене п'ятій річниці анексії Криму.
Відзначимо, раніше голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що влада України повинна відшкодувати анексованому Криму втрати, які нібито протягом 25 років зазнав півострів від "руйнівної політики".
Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії, щодо РФ введено низку економічних санкцій.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата