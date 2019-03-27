У Криму ФСБ одночасно проводить щонайменше 25 обшуків

В анексованому Криму російські силовики проводять щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів.

Щонайменше 22 обшуки проходять у Сімферополі і Білогірському районі, повідомляє журналіст Антон Наумлюк.

За твердженням російської ФСБ, "в рамках порушених кримінальних справ проводяться обшуки за місцями проживання прихильників забороненої в Росії міжнародної терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".

Адвокат Микола Полозов повідомив про обшуки "мінімум у 25 домівках" і назвав це "масовою акцією залякування кримських татар".

В оккупированном Крыму происходит масссовая акция устрашения крымских татар. Рано утром российские силовики начали проводить обыски минимум в 25 домах в разных частях полуострова.

Адвокатов не допускают к местам проведения обысков. — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 27 березня 2019 р.

Адвокатів не пускають до обшукуваних.

Фархада Базарова і Ризу Іззетова відвезли до відділу Федеральної служби безпеки України у Сімферополі.

Крім того, двох людей, які прийшли підтримати, затримали біля будинку Рустема Шейхалієва, повідомляє спільнота "Кримська солідарність".

Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що затримали також його підзахисного Тофіка Абдулгазіева. Силовики не допустили адвоката до його підзахисного.

Крім обшуків у 20 домівках кримських татар, про які повідомлялося раніше, стало відомо про обшуки в селі Володимирівка, Білогірського району в будинку Ізета і Гузель Абдуллаєвих. Також обшуки проводять у Рустема Сейтхалілова, Владлена Абдулкадирова, Фархада Базарова.