Кримський міст побудували з геополітичною ціллю, - Бухарестськa дев'яткa

"Ми залишаємося особливо стурбованими триваючим конфліктом на сході України та нещодавньою напруженістю в Азовському та Чорному морях, що випливає з незаконної анексії Криму та нарощування військових ресурсів"

Учасники саміту Бухарестської дев'ятки у словацькому Кошице ухвалили спільну декларацію, в якій заявили про стурбованість тривалим російсько-українським конфліктом.

"Ми залишаємося особливо стурбованими триваючим конфліктом на сході України та нещодавньою напруженістю в Азовському та Чорному морях, що випливає з незаконної анексії Криму та нарощування військових ресурсів", - йдеться у документі, повідомляє "Європейська правда".

Морська ескалація в декларації названа "ще одним проявом зневаги Росії до міжнародного права, її конфронтаційної моделі поведінки та використання військових, а також невійськових заходів, таких як будівництво мосту через Керченську протоку, для просування своїх геополітичних цілей".

Все це, наголошують лідери держав, вимагає від Альянсу ще більш узгодженого та стратегічного підходу.

"Ми також серйозно стурбовані суттєвим порушенням договору про ДРСМД Росією та нездатністю повернутися до повного та достовірного дотримання, що призвело до припинення дії Договору та повідомлення Сполучених Штатів про вихід", - зазначила "дев'ятка".

Бухарестська дев’ятка – це країни східного флангу Північноатлантичного альянсу: Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія. У листопаді 2015 року під час саміту у Бухаресті ці держави підписали спільну декларацію, у якій заявили, що об’єднають зусилля для гарантування там, де це необхідно, "сильної, достовірної, збалансованої військової присутності" НАТО в регіоні.

Нагадуємо, що США і ЄС розглядають можливість нових санкцій проти Росії через агресію в районі Керченської протоки.