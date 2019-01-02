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Волкер: США і ЄС розглядають можливість нових санкцій за Керч

Волкер пообіцяв, що РФ не залишиться непокараною за агресію в Чорному морі
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що на Заході обговорюють можливість нових санкцій проти Росії через агресію в районі Керченської протоки.
Волкер: США і ЄС розглядають можливість нових санкцій за Керч Фото: delfi.lt

"І Сполучені Штати, і Європа розмірковують, які додаткові заходи ми маємо застосувати, якщо Росія не відпустить полонених моряків і далі домагатиметься контролю над Керченською протокою", - підкреслив він під час прес-брифінгу телефоном із Брюсселя, передає "Голос Америки".

Волкер пообіцяв, що РФ не залишиться непокараною за агресію в Чорному морі.

Як зазначив дипломат, поки що жодних рішень немає, але ці рішення США і ЄС можуть ухвалити вже в лютому, напередодні річниці анексії РФ Криму.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи можуть нові санкції торкнутися російських портів в Азовському морі, спецпредставник США заявив, що такі кроки теж розглядаються.

"РФ не повністю заблокувала доступ українських суден до українських портів. Скидається на те, що вони вдалися до політики навмисного уповільнення. А це означає здорожчання морських перевезень, збитки для економіки регіону.

Наша мета - це не санкції заради санкцій. Мета - відновити вільний прохід Керченською протокою в усі порти", - наголосив Волкер.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек закликали Росію до негайного звільнення 24-х українських військовополонених моряків.

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01 02 2019 09:12
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