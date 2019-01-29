Євросоюз запровадить нові санкції, якщо Росія не звільнить українських моряків

"Було наголошено на тому, що, у разі відмови Москви здійснити відповідні кроки, Євросоюз запровадить нові санкції проти Росії"

Міністри закордонних справ Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек закликали Росію до негайного звільнення 24-х українських військовополонених моряків.

"За результатами поїздки до Маріуполя, глави МЗС Данії та Чехії висловили незмінну і тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, засудили дії Росії та закликали її до негайного звільнення 24-х українських військовополонених. Було наголошено на тому, що, у разі відмови Москви здійснити відповідні кроки, Євросоюз запровадить нові санкції проти Росії. РФ також закликано забезпечити свободу навігації у Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці", - повідомляє МЗС України.

У МЗС України додали, що питання можливого введення нових обмежувальних заходів стосовно Росії та збільшення допомоги українському Приазов’ю обговорюватимуться 18 лютого цього року в Брюсселі у рамках чергового засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Додамо, що полонений український моряк Володимир Терещенко, якого РФ утримує в московському СІЗО "Лефортово", досі не отримав жодного листа від рідних та друзів.

Також, ФСБ Росії у п'ятницю повідомила адвокатів 2 поранених українських моряків та представника СБУ, що вони направили в управління федеральної служби виконання покарань РФ документ про переведення 3 українців з медчастини СІЗО "Матросская тишина" у СІЗО "Лефортово".

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

Нагадаємо, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.