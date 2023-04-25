Критична інфраструктура ЄС під загрозою – голова Європейської комісії

ЄС та НАТО створили спільну робочу групу для розслідування можливих загроз.

Критична інфраструктура Євросоюзу знаходиться під загрозою і ЄС працює з НАТО над програмою "стрес-тестів", щоб підготуватися до "найгіршого випадку".

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

Виступаючи на саміті лідерів урядів щодо вітроенергетики, фон дер Ляєн зазначила, що ЄС і НАТО створили спільну робочу групу для розслідування можливих загроз для ключових секторів, включаючи енергетику.

За її словами, результати дослідження будуть представлені на зустрічі лідерів ЄС у липні.

Раніше повідомлялося, що російські кораблі, як військові, так і цивільні, проводять розвідувальну роботу у Північному та Балтійському морях і збирають дані про морські вітряні електростанції, газопроводи та інтернет-кабелі у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Згідно з джерелами розслідувачів, росіяни зараз формують карту інфраструктури в регіоні, яку в майбутньому можуть використати для диверсій проти скандинавських країн, у тому числі шляхом перерізання кабелів живлення та передачі даних через Атлантику та до решти Європи.