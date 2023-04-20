росія може готувати масштабну диверсію у водах країн північної Європи – розслідування

Журналісти виявили 50 російських кораблів, які плавали підозрілим маршрутом і могли збирати інформацію про вразливі інфраструктурні і енергетичні об'єкти.

російські кораблі, як військові так і цивільні, проводять розвідувальну роботу у Північному та Балтійському морях і збирають дані про морські вітряні електростанції, газопроводи, силові та інтернет-кабелі у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні "Війна тіней"данського DR у співпраці з телевізійними станціями NRK Норвегії, SVT Швеції та Yle Фінляндії, ці дані можуть бути використані для диверсій, повідомляєDR.

Згідно з джерелами розслідувачів, росіяни зараз формують карту інфраструктури в регіоні, яку в майбутньому можуть використати для диверсій проти скандинавських країн, у тому числі шляхом перерізання кабелів живлення та передачі даних через Атлантику та до решти Європи.

"У разі конфлікту із Заходом вони готові і знають, куди втрутитися, якщо хочуть паралізувати данське суспільство", — заявив у коментарі журналістам керівник контррозвідки із Служби поліцейської розвідки Данії Андерс Хенріксен.

Журналісти отримали перехоплені розмови по радіозв’язку російського флоту, які вказують, що в північних водах плавають російські "кораблі-привиди" – кораблі, які вимкнули свої передавачі AIS (що порушує міжнародне морське право) і тому не повідомляють своє місцезнаходження.

Як приклад вони називають корабель ВМС росії "Адмірал Володимирський". Офіційно він займається морськими дослідженнями, але, за даними джерел журналістів, його також використовують для розвідувальної роботи.

На основі перехоплень стало ясно, що маршрут корабля пролягав повз існуючі та майбутні вітроелектростанції, де він простояв кілька днів.

За оцінками розвідників і експертів, метою місії "Адмірала Владимірського" в північних водах була підготовка диверсій, щоб росія мала можливість паралізувати енергопостачання в тому числі в Північно-Західній Європі.

"Це те, чим займаються дослідницькі кораблі, — в рамках підготовки до великої війни з НАТО", - заявило джерело авторів фільму в західній розвідці

Зокрема, російський військово-морський корабель, ймовірно, наніс на карту схему електрокабелів на морському дні на морських вітрових електростанціях.

Восени російський військово-морський корабель був помічений біля морських вітрових електростанцій та іншої критичної інфраструктури біля Бельгії та Нідерландів. За даними ЗМІ, ймовірно, це був "Адмірал Володимирський", що підтверджує DR джерело в центральній розвідці.

Автори фільму зазначають, що "Адмірал Володимирський" - далеко не єдине російське судно, яке мало підозрілу схему плавання в північних водах. Минулого року розслідувачі виявили 50 російських кораблів, які плавали по підозрілих маршутах у Скандинавії за останні десять років.

Деякі з цих кораблів систематично з’являлися на спільних навчаннях НАТО, інші неодноразово пропливали над двома важливими підводними кабелями в Норвегії, перш ніж вони раптово були розірвані, а інші рік за роком плавали глибоко у внутрішні фіорди, не заходячи в порт.

50 кораблів, які зафіксували розслідувачі, це лише частина суден, які росія може розгорнути для диверсій на мережах з Інтернетом, електроенергією, газом та іншою інфраструктурою на Заході, вважає доцент Норвезької академії оборони Столе Ульріксен. За його словами рф може використовувати для цих цілей навіть кілька сотен суден.

Згідно з джерелами DR, такі кораблі, як "Адмірал Володимирський", надсилають інформацію в систему розвідки, де до них може отримати доступ, серед іншого, російська програма підводної війни під назвою GUGI.

"GUGI — це військова організація та військова програма в росії, яка має намір нанести на карту західну інфраструктуру на морському дні, і вони мають надводні судна, підводні та підводні судна для виконання цих операцій", — каже керівник норвезької розвідки Нільс Андреас Стенсонес.

Експерти із скандинавських країн зазначають, що критична інфраструктура регіону стає особливо вразливою, а атаки на неї можуть мати серйозні наслідки, в тому числі для системи охорони здоров’я, фінансового сектора та комунікацій,

"Якщо ви зруйнуєте великі частини енергетичної або комунікаційної інфраструктури на морському дні, цілі частини країни або сектори суспільства можуть раптово мати труднощі з підтриманням своєї діяльності", — зазначив експерт з морської інфраструктури Тобіас Лібетрау з Копенгагенського університету.