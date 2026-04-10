Диверсія в Італії ледь не залишила Баварію без пального – ЗМІ

Наприкінці березня невідомі атакували об'єкт критичної інфраструктури в італійських Альпах, що спричинило серйозні перебої в постачанні нафти до двох найбільших федеральних земель Німеччини — Баварії та Баден-Вюртемберга.

Про це стало відомо виданням Welt am Sonntag та Business Insider.

Метою атаки стала система електропостачання насосної станції нафтопроводу Transalpine Pipeline (TAL) поблизу Терцо-ді-Тольмеццо. Внаслідок диверсії найбільший нафтопереробний завод Німеччини Miro поблизу Карлсруе три дні — до 30 березня — не отримував сиру нафту трубопроводом і був змушений витрачати власні резерви. Речниця підприємства підтвердила цю інформацію, уточнивши, що постачання відновилося близько 2 години ночі 30 березня.

Проблеми зазнав і нафтопереробний завод Bayernoil: його підрозділи в Нойштадті та Фобурзі також три дні компенсували перебої за рахунок місцевих запасів.

Факт диверсії підтвердили два незалежних джерела. Італійська сторона поінформувала про інцидент німецькі органи влади. "Федеральне кримінальне управління підтримує контакт з італійською владою щодо цього інциденту", — підтвердив представник МВС Німеччини. Компанія-оператор TAL та оператор електромереж Terna від коментарів відмовилися.

Речниця Miro запевнила, що жодних обмежень у постачанні на заправні станції не було. Втім, скільки часу підприємство змогло б протриматися на резервах — невідомо. Щодня завод забезпечує паливом і мазутом десять мільйонів людей, а також централізованим опаленням тисячі домогосподарств у Карлсруе.