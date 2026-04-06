Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Сербії спростували причетність України до інциденту на газопроводі

06 квітня 2026, 09:31
У Сербії спростували причетність України до інциденту на газопроводі
Фото: blic.rs
Інцидент стався 5 квітня, коли в Сербії заявили про спробу диверсії на газогоні до Угорщини.

Директор Військово-безпекового агентства Сербії Джуро Йованич заявив, що сербські служби не виявили "українського сліду" у нібито спробі диверсії на газопроводі, який веде до Угорщини.

Про це повідомляє сербське видання Kurir.

За словами Йованича, навколо інциденту поширюється значна кількість дезінформації. Він спростував припущення, зокрема з боку Угорщини, про можливу причетність України.

"Дезінформація вказує на те, що Збройні сили Сербії працюватимуть на якусь іншу сторону, знаходячи українську вибухівку та звинувачуючи в цьому Україну. Це неправда", – наголосив він.

Йованич також підкреслив, що походження вибухівки не означає, що країна-виробник є причетною до інциденту. За його словами, маркування вказує на те, що вибухівка була виготовлена у США, і це не може слугувати доказом участі будь-якої сторони.

Інцидент стався 5 квітня, коли в Сербії заявили про спробу диверсії на газогоні до Угорщини: поруч нібито виявили пакунки з вибухівкою та детонаторами.

Після цього прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав Раду національної безпеки та доручив військовим охороняти угорську ділянку газопроводу, зокрема інфраструктуру “Турецького потоку”.

На цьому тлі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на ситуацію, назвавши її “підозріло вдалим збігом обставин”.

Варто зазначити, що раніше Угорщина вже посилювала охорону енергетичної інфраструктури, посилаючись на нібито "українську загрозу". Сербія також залучила військових для захисту об’єктів, які забезпечують транзит газу до Угорщини.

УгорщинаСербіядиверсіяУкраїна

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється