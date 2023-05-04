Криза на газовому ринку Європи може повернутися наступної зими – Bloomberg

Цієї зими Європу врятувала м’яка погода.

Криза на газовому ринку Європи може повернутися наступної зими, і ціни можуть зрости більш ніж удвічі з пожвавленням попиту. Помірні температури та спроби скоротити споживання спричинили падіння базового рівня природного газу до позначки менш ніж 40 євро за мегават-годину з рекордних рівнів, досягнутих у серпні минулого року після того, як росія стиснула потоки трубопроводів.

Про це пише Bloomberg.

За словами делегатів газової конференції Flame в Амстердамі,самозаспокоєння серед споживачів — від промисловості до електростанцій і домогосподарств — становить загрозу ймовірного посилення жорсткості ринку до зими.

Цієї зими Європу врятувала м’яка погода та слабкий попит на ЗПГ (зріджений природний газ) з боку Китаю, але невідомо, чи триватимуть і далі ці пом'якшувальні умови. Контракти на зимовий місяць уже вказують на прибуток, але ринок, можливо, недооцінює, наскільки він може стати жорсткішим із першими морозами.

"Ранні зимові холоди — це найстрашніше", — сказала Саманта Дарт, аналітик Goldman Sachs Group Inc., в інтерв’ю в кулуарах конференції. Ціни вище 100 євро все ще є "дуже реалістичними", хоча слабкий попит може затримати зростання, яке банк раніше очікував у серпні.

Також незрозуміло, яка частина руйнування попиту — спричинена зростанням цін минулого року — є постійною, а яка — чутливою до ціни та може повернутися.

Згідно з даними торгового гіганта Vitol Group, ринок залишатиметься напруженим , доки після 2026 року не з’явиться нова поставка зрідженого природного газу.

Ринок "буде набагато більш вразливим до ризиків", сказав на конференції Стюарт Сандерс, голова короткострокової торгівлі ЗПГ у Vitol.

Раніше повідомлялось, що Чехія вперше в історії не купувала російський газ від початку року.