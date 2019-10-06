Криза в Молдові: два уряди провели паралельні засідання

Від суботи у Молдові фактично склалося двовладдя

У Молдові уряд проєвропейської Майї Санду провів своє перше засідання в будівлі парламенту, у той час як в.о. прем’єра від Демпартії Павел Філіп провів паралельне засідання свого кабінету в будівлі уряду.

Від суботи у Молдові фактично склалося двовладдя з двома урядами і парламентською більшістю, легітимність якої попередня влада не визнає, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.

Сам Філіп провів паралельне засідання свого кабінету, давши зрозуміти, що попередня влада продовжує вважати уряд Санду нелегітимним.

На зустрічі з міністрами і керівниками різних державних інститутів Філіп заявив, що "держінститути працюватимуть в нормальному режимі, так, щоб громадяни не страждали від цього глухого кута".

Засідання уряду Філіпа ніде не транслювалося онлайн. На сайті уряду немає оголошень про це засідання і не опублікована його порядок.

Додамо, Конституційний суд Молдови визнав неконституційним укази президента Ігоря Додона про висунення співголови блоку ACUM Майї Санду на пост прем'єр-міністра і про призначення уряду.