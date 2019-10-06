Криза в Молдові: два уряди провели паралельні засідання
Від суботи у Молдові фактично склалося двовладдя з двома урядами і парламентською більшістю, легітимність якої попередня влада не визнає, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.
Сам Філіп провів паралельне засідання свого кабінету, давши зрозуміти, що попередня влада продовжує вважати уряд Санду нелегітимним.
На зустрічі з міністрами і керівниками різних державних інститутів Філіп заявив, що "держінститути працюватимуть в нормальному режимі, так, щоб громадяни не страждали від цього глухого кута".
Засідання уряду Філіпа ніде не транслювалося онлайн. На сайті уряду немає оголошень про це засідання і не опублікована його порядок.
Додамо, Конституційний суд Молдови визнав неконституційним укази президента Ігоря Додона про висунення співголови блоку ACUM Майї Санду на пост прем'єр-міністра і про призначення уряду.
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