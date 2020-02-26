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КС Німеччини визнав заборону надання допомоги в скоєнні евтаназії неконституційною

Голова Федерального Конституційного суду Андреас Воскюле нагадав про існування права на добровільну смерть
За його словами, це право включає свободу здійснювати самогубства і користуватися пропозиціями третіх осіб. Стаття 217 Кримінального кодексу робить це практично неможливим. Хворі, лікарі та ті, хто допомагають у здійсненні евтаназії, подали до суду.
КС Німеччини визнав заборону надання допомоги в скоєнні евтаназії неконституційною Фото: vikka.ua

Конституційний суд Німеччини визнав неконституційною заборону надання комерційних послуг у здійсненні евтаназії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Голова Федерального Конституційного суду Андреас Воскюле нагадав про існування права на добровільну смерть.

За його словами, це право включає свободу здійснювати самогубства і користуватися пропозиціями третіх осіб. Стаття 217 Кримінального кодексу робить це практично неможливим. Хворі, лікарі та ті, хто допомагають у здійсненні евтаназії, подали до суду.

Заборона на надання комерційної допомоги у заподіянні добровільної смерті діє у Німеччині з 2015 року.

Згідно з нею, допомогу під час евтаназії безкарно можуть надавати тільки члени родини людини, яка хоче добровільно піти з життя. Вони можуть допомогти такій людині, наприклад, шляхом приготування смертельних ліків. На практиці, однак, важко отримати цей тип ліків. "Професійна" ж допомога була заборонена під страхом трирічної в'язниці або штрафу.

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26 02 2020 13:35
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