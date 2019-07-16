НОВИНИКонституційний суд визнав конституційним закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Конституційний Суд визнав декомунізацію конституційною
Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати
Фото: AFP
Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати у вівторок, інформують "Укрінформ" та "Українська правда" та "BBC Україна" посилаючись на джерела.
16 липня КСУ під час закритої частини пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційним поданням 46 нардепів щодо конституційності закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
Нагадаємо, що раніше у Харкові відновили пам'ятник радянському воєначальнику маршалу Георгію Жукову.
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