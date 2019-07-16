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Конституційний Суд визнав декомунізацію конституційною

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати
Конституційний суд визнав конституційним закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
Конституційний Суд визнав декомунізацію конституційною Фото: AFP

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати у вівторок, інформують "Укрінформ" та "Українська правда" та "BBC Україна" посилаючись на джерела. 

16 липня КСУ під час закритої частини пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційним поданням 46 нардепів щодо конституційності закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Нагадаємо, що раніше у Харкові відновили пам'ятник радянському воєначальнику маршалу Георгію Жукову.

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16 07 2019 15:54
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