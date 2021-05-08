KSE погіршила прогноз росту ВВП України у 2021 році до 3,6%

У KSE прогнозують також, що на кінець року інфляція становитиме 8,7%

Центр макроекономічного моделювання Київської школи економіки погіршив прогноз зростання ВВП у 2021 році до 3,6% порівняно з 4,7% в квітневому прогнозі та покращив прогноз росту ВВП на 2022 рік - 4,4% порівняно з 2,7%.

Про це йдеться у дослідженні Центру, пише "Економічна правда".

За словами керівника Центру Юрія Шоломницького, за оновленими оцінками, завершення пандемії відкладається до кінця 2022 року.

Це, у свою чергу, змінило очікуваний профіль розвитку економіки порівняно з попереднім прогнозом.

"У березні ми очікували, що цього року буде сильне відновлення і в квітні прогнозували зростання економіки на рівні 4,7%. Але зараз ми бачимо ситуацію з вакцинацією і розвитком коронавірусу. Досить багато країн переносить частину свого економічного відновлення на 2022 рік.

Тож наразі ми прогнозуємо зростання ВВП у 2021 році на рівні 3,6% і 4,4% у 2022, що є нашим баченням переносу частини відновлення", - сказав Шоломицький під час презентації дослідження у середу.

За його словами, наразі, попри зусилля уряду з покращення інфраструктури і залучення іноземних інвесторів, інтерес до країни залишається низьким. Вся інфраструктура передбачає надмірну роль держави. Крім того, на притік інвестицій впливає ситуація з окупованими територіями.

У KSE прогнозують також, що на кінець року інфляція становитиме 8,7%.

"Вже в 2022 році інфляція зменшиться до рівня 5% за рахунок зниження світових цін після їх піку в цьому році, а також завдяки зваженій монетарній політиці, що дозволить уникати більшої девальвації гривні. Остання буде знецінюватись помірно, і ми очікуємо досягнення рівня у 30 грн за долар тільки до кінця 2023 року", - сказав експерт.

"Щодо розвитку обмінного курсу, то згідно з "базовим" сценарієм макроекономічного прогнозу, в кінці 2021 року курс гривні до долара становитиме 28,2 грн за дол, після чого щорічно знецінюватиметься темпами не вищими за 3%. Наприкінці 2023 року курс гривні збільшиться до 30 грн за дол", - додали в KSE.

Нагадаємо, що Нацбанк зберігає прогноз зростання ВВП у 2021 році на рівні 3,8%