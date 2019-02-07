Розгляд закону про люстрацію КСУ відновить вже цього тижня
Навесні КСУ відклав засідання щодо розгляду цього закону, на якому люстрацію могли визнати неконституційною. Розгляд цього питання був перенесений на невизначений час, йдеться в "Радіо Свобода".
Тетяна Козаченко, адвокатка, голова Громадської ради з питань люстрації при Мін’юсті висловила занепокоєння тим, що КСУ на цьому засіданні може визнати люстрацію неконституційною.
"Всіх топ посадовців Януковича, а зокрема Портнова, Конституційний суд готовий повернути на посади. У четвер вони поставили на розгляд закон про очищення влади (люстрацію) і, очевидно, планують її знести. Повністю", – написала Козаченко, яка була біля витоків люстраційного процесу, очолювала департамент з питань люстрації в Міністерстві юстиції, і фактично виступала одним з ключових співавторів закону "Про очищення влади".
Закон про люстрацію набув чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень в Україні люстрували 922 чиновники.
Нагадаємо, Конституційний суд на засіданні 14 травня відклав розгляд закону "Про очищення влади". Причина перенесення та дата поки що невідомі.
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