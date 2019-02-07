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Розгляд закону про люстрацію КСУ відновить вже цього тижня

Конституційний суд України продовжить розгляд справи щодо відповідності Конституції закону "Про очищення влади"
Як йдеться в повідомленні на сайті КСУ, нове засідання має початися о 10:00 четвертого липня на закритій частині пленарного засідання.
Розгляд закону про люстрацію КСУ відновить вже цього тижня Фото: nfront.org.ua

Навесні КСУ відклав засідання щодо розгляду цього закону, на якому люстрацію могли визнати неконституційною. Розгляд цього питання був перенесений на невизначений час, йдеться в "Радіо Свобода".

Тетяна Козаченко, адвокатка, голова Громадської ради з питань люстрації при Мін’юсті висловила занепокоєння тим, що КСУ на цьому засіданні може визнати люстрацію неконституційною.

"Всіх топ посадовців Януковича, а зокрема Портнова, Конституційний суд готовий повернути на посади. У четвер вони поставили на розгляд закон про очищення влади (люстрацію) і, очевидно, планують її знести. Повністю", – написала Козаченко, яка була біля витоків люстраційного процесу, очолювала департамент з питань люстрації в Міністерстві юстиції, і фактично виступала одним з ключових співавторів закону "Про очищення влади"​.

Закон про люстрацію набув чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень в Україні люстрували 922 чиновники.

Нагадаємо, Конституційний суд на засіданні 14 травня відклав розгляд закону "Про очищення влади". Причина перенесення та дата поки що невідомі.

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02 07 2019 17:28
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