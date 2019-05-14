Конституційний суд відклав розгляд закону про люстрацію, - "Інтерфакс"
"Розгляд з люстрації відкладений", - повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на своє джерело.
Причина перенесення та дата поки що невідомі.
Перед початком засідання під будівлею суду влаштували одразу дві акції - за розширення закону та за те, аби не допустити його "згортання".
18 квітня Конституційний суд відклав розгляд подання щодо відповідності Конституції закону "Про очищення влади". У прес-службі КС відмовилися коментувати журналістам причини, з яких перенесли розгляд закону "Про очищення влади".
Нагадаємо, біля Конституційного суду сталася бійка між симпатиками партій "Свобода" та "Нацкорпус" з одного боку та представниками "Блоку Петра Порошенка – Солідарність" із іншого. З 10-ї ранку під КС проходить акція "Не дамо скасувати люстрацію!".
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