Конституційний суд відклав розгляд закону про люстрацію, - "Інтерфакс"

Причина перенесення та дата поки що невідомі

Конституційний суд на засіданні 14 травня відклав розгляд закону "Про очищення влади".

"Розгляд з люстрації відкладений", - повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на своє джерело.

Причина перенесення та дата поки що невідомі.

Перед початком засідання під будівлею суду влаштували одразу дві акції - за розширення закону та за те, аби не допустити його "згортання".

18 квітня Конституційний суд відклав розгляд подання щодо відповідності Конституції закону "Про очищення влади". У прес-службі КС відмовилися коментувати журналістам причини, з яких перенесли розгляд закону "Про очищення влади".

Нагадаємо, біля Конституційного суду сталася бійка між симпатиками партій "Свобода" та "Нацкорпус" з одного боку та представниками "Блоку Петра Порошенка – Солідарність" із іншого. З 10-ї ранку під КС проходить акція "Не дамо скасувати люстрацію!".