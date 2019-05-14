Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Конституційний суд відклав розгляд закону про люстрацію, - "Інтерфакс"

Причина перенесення та дата поки що невідомі
Конституційний суд на засіданні 14 травня відклав розгляд закону "Про очищення влади".
Конституційний суд відклав розгляд закону про люстрацію, - "Інтерфакс" Фото: rbc.ua

"Розгляд з люстрації відкладений", - повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на своє джерело.

Причина перенесення та дата поки що невідомі.

Перед початком засідання під будівлею суду влаштували одразу дві акції - за розширення закону та за те, аби не допустити його "згортання".

18 квітня Конституційний суд відклав розгляд подання щодо відповідності Конституції закону "Про очищення влади". У прес-службі КС відмовилися коментувати журналістам причини, з яких перенесли розгляд закону "Про очищення влади".

Нагадаємо, біля Конституційного суду сталася бійка між симпатиками партій "Свобода" та "Нацкорпус" з одного боку та представниками "Блоку Петра Порошенка – Солідарність" із іншого. З 10-ї ранку під КС проходить акція "Не дамо скасувати люстрацію!".

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 05 2019 12:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.