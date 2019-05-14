Націоналісти й прихильники Порошенка побилися під КС, - ВІДЕО

З 10-ї ранку під КС проходить акція "Не дамо скасувати люстрацію!"

Біля Конституційного суду сталася бійка між симпатиками партій "Свобода" та "Нацкорпус" з одного боку та представниками "Блоку Петра Порошенка – Солідарність" із іншого.

Силове протистояння виникло після того, як представники "Свободи" почали звинувачувати президента Петра Порошенка в низці невдач на фронті: у втратах українських військових під час "Іловайського котла" та під час оборони Дебальцевого, в корупції в армії, а також у скасуванні Конституційним судом норми про незаконне збагачення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У відповідь прихильники БПП почали скандувати "Ганьба!".

Після цього сталася коротка бійка, яку оперативно припинили присутні на місці правоохоронці.

Інформації про постраждалих унаслідок інциденту поки що немає. Тепер обидва табори мітингувальників розділені кордонами бійців Національної гвардії та Нацполіції.

Одна сторона скандує "Конституція не позеленіє", їхні опоненти скандують "Свинарчуків Порошенка – за ґрати!".