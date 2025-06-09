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ПОЛІТИКА

Маск і міністр фінансів США побилися у Білому домі – WP

09 червня 2025, 14:56
Маск і міністр фінансів США побилися у Білому домі – WP
Фото: Getty Images
Вона трапилась після їхнього візиту до кабінету Трампа.

У середині квітня американський мільярдер Ілон Маск та міністр фінансів США Скотт Бессент побилися посеред Білого дому.

Про це пише The Washington Post з посиланням на слова ультраправого подкастера та давнього політичного радника Трампа Стівена Беннона.

Зазначається, що це сталось після того, як Маск і Бессент в Овальному кабінеті виклали Трампу свої аргументи щодо кандидатури виконуючого обов'язки глави Податкової служби. Американський президент підтримав людину Бессента. 

Після цього вони вийшли з кабінету Трампа, пішли коридором та почали обмінюватися образами. Зокрема, Бессент згадав Маску невиконану обіцянку про те, що той знайде понад трильйон доларів марнотратних та шахрайських витрат у держбюджеті.

"Ти шахрай. Ти повний шахрай", — переказує Беннон слова Бессента.

Після цього Маск вдарив плечем Бессента у грудну клітку, а той ударив у відповідь. Їх почали рознімати, коли вони  підійшли до кабінету радника з національної безпеки.

"Президент Трамп почув про це і сказав: "Це занадто", — каже Беннон.

Нагадаємо, 5 червня світ став свідком різкого загострення конфлікту між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском. Колишні союзники, які ще донедавна працювали разом над виборчою кампанією та урядовими ініціативами, нині публічно обмінюються звинуваченнями, погрозами та політичними постами, що вже призвело до наслідків для фондових ринків і політичного ландшафту США.

СШАбійкаІлон МаскСкотт Бессент

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