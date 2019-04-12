КСУ заборонив оскарження звільнення Шевчука

Суд вирішив, що не можна оскаржити будь-які рішення КСУ

Конституційний Суд України визнав неконституційним оскарження звільнення ексголови суду Станіслава Шевчука. Про це йдеться в рішенні КСУ.

Зазначено, що КСУ ухвалив рішення з приводу конституційного подання 49 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 Конституції України, згідно з якими рішення і висновки КСУ є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені, передає LB.ua.

Суд вирішив, що не можна оскаржити будь-які рішення КСУ, а не тільки ті, що стосуються конституційності законів або законопроєктів. У тому числі не можна оскаржити рішення, що стосуються звільнення суддів або призначення голови суду.

КСУ зазначив, що в певних випадках рішення суду можна переглянути, але не оскаржити.

Нагадаємо, що Суд розглянув скаргу на арешт майна і корпоративних прав заводу, який у вересні наклав Печерський райсуд Києва. Апеляційна інстанція відмовила Держбюро розслідувань в арешті і скасувала попереднє рішення.