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Суд зняв арешт з "Кузні на Рибальському"

Апеляційний суд визнав рішення Печерського суду необґрунтованим
Київський апеляційний суд зняв арешт з заводу "Кузня на Рибальському".
Суд зняв арешт з "Кузні на Рибальському" Фото: yvu.com.ua

Суд розглянув скаргу на арешт майна і корпоративних прав заводу, який у вересні наклав Печерський райсуд Києва. Апеляційна інстанція відмовила Держбюро розслідувань в арешті і скасувала попереднє рішення, передає LB.ua.

Апеляційний суд дійшов висновку, що рішення Печерського суду про арешт було необґрунтованим, а клопотання ДБР про арешт майна було внесено з порушенням вимог Кримінально-процесуального кодексу.

Арешт зняли з комплексу виробничих будівель площею 115,8 тис. кв. м, пожежного депо, тиру на Рибальському півострові, семи гуртожитків, нежитлового приміщення площею 3600 кв. м і павільйону. Арешт також знято з корпоративних прав 3,2 млн іменних акцій заводу.

ДБР клопотало про арешт у зв'язку з розслідуванням угоди купівлі продажу заводу між Петром Порошенком і Сергієм Тигипко.

13 вересня ДБР обшукало офіс Міжнародного інвестиційного банку, який належить Порошенку. Причиною називали можливе порушення закону під час операції купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському". 25 липня ДБР допитало Порошенка у цій справі.

У листопаді 2018 року компанія бізнесмена Сергія Тігіпка викупила частки Порошенка за $235,8 млн і Ігоря Кононенка за $64,2 млн в заводі. Пакет п'ятого президента включав 73,9% акцій, колишнього депутата - 20,1%.

У травні АМКУ оштрафував компанію Тігіпка на 136 тис. грн за порушення під час покупки заводу.

На території "Кузні" планують побудувати житловий масив і великий торгово-офісний центр. Для цього Тігіпко залучив $600 млн інвестицій.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що наступне пленарне засідання 3 грудня депутати розпочнуть з розгляду поправки до законопроєкту про Державне бюро розслідувань.

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30 11 2019 13:30
ТЕГИ: арешт, суд
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