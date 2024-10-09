Уряд рф чекає, що кубинська делегація візьме участь у саміті цієї організації в Казані 22-24 жовтня.

Гавана звернулася з офіційним проханням приєднатися до БРІКС, як "країна-партнер".

Про це повідомив генеральний директор із питань двосторонніх відносин МЗС Куби Карлос Перейра в соцмережі X (Twitter).

Гендиректор повідомив, що запит було надіслано у листі до президента рф Володимира путіна як лідера країни, яка цьогоріч головує у БРІКС.

Також видання писали, що російський президент надіслав запрошення лідеру Куби Мігелю Діас-Канелю на участь у зустрічі глав держав БРІКС.

росія чекає, що кубинська делегація візьме участь у саміті цієї організації в Казані 22-24 жовтня.

Нагадаємо, що БРІКС названа на честь її учасників - Бразилії, росії, Індії, Китаю і Південної Африки.

На початку року до організації також доєдналися Іран, Об’єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет. Саудівську Аравію запросили приєднатися, але вона поки не зробила цього.

Крім того, в серпні Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС.