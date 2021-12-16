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Кубок світу з біатлону: етап в Ансі відкриває жіночий спринт

У програмі французького етапу Кубка світу також гонки переслідування та масстарти
Четвертий етап Кубка світу з біатлону в Ансі (Франція) стартує у четвер, 16 грудня, жіночою спринтерською гонкою.
Кубок світу з біатлону: етап в Ансі відкриває жіночий спринт Фото: radiosvoboda.org

Спринт на 7,5 км о 15.15 за київським часом пройде за участю українок Дар'ї Блашко (31-й стартовий номер), Олени Білосюк (40), Юлії Джими (56), Ірини Петренко (70) та Ольги Абрамової (98), передає Укрінформ.

Чоловічий спринт на 10 км. відбудеться 17 грудня.

У програмі французького етапу Кубка світу також гонки переслідування та масстарти.

Нагадаємо, що в Естерсунді (Швеція) тривав перший етап Кубка світу з біатлону сезону-2021/22.

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16 12 2021 10:41
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