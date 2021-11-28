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Кубок світу з біатлону: сьогодні в Естерсунді - спринтерські гонки
Шведський етап Кубка світу завершиться 5 грудня
Фото: radiosvoboda.org
У неділю, 28 листопада, відбудуться спринтерські гонки, передає Укрінформ.
У жіночому спринті на 7,5 км о 12.00 за київським часом Україну представлятимуть Віта Семеренко (32-й стартовий номер), Валя Семеренко (37), Юлія Джима (46), Олена Білосюк (84) та Анастасія Меркушина (98).
Чоловіча гонка на 10 км о 14.30 пройде за участю українців Дмитра Підручного (28), Антона Дудченка (33), Богдана Цимбала (43), Дениса Насики (85) та Андрія Доценка (109).
Шведський етап Кубка світу завершиться 5 грудня.
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