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Кубок світу з біатлону: сьогодні в Естерсунді - спринтерські гонки

Шведський етап Кубка світу завершиться 5 грудня
В Естерсунді (Швеція) триває перший етап Кубка світу з біатлону сезону-2021/22.
Кубок світу з біатлону: сьогодні в Естерсунді - спринтерські гонки Фото: radiosvoboda.org

У неділю, 28 листопада, відбудуться спринтерські гонки, передає Укрінформ.

У жіночому спринті на 7,5 км о 12.00 за київським часом Україну представлятимуть Віта Семеренко (32-й стартовий номер), Валя Семеренко (37), Юлія Джима (46), Олена Білосюк (84) та Анастасія Меркушина (98).

Чоловіча гонка на 10 км о 14.30 пройде за участю українців Дмитра Підручного (28), Антона Дудченка (33), Богдана Цимбала (43), Дениса Насики (85) та Андрія Доценка (109).

Шведський етап Кубка світу завершиться 5 грудня.

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28 11 2021 12:51
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