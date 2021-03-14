Збірна України стала п'ятою на IX етапі Кубка світу з біатлону у змішаній естафеті
Збірна України в складі Дар'ї Блашко, Юлії Джими, Артема Прими та Дмитра Підручного посіла 5-е місце в класичній змішаній естафеті, передає "Укрінформ".
Українці з 1 штрафним колом і 10 додатковими патронами на вогневих рубежах фінішували п'ятими, поступившись переможцям із Норвегії 2 хвилини 16,5 секунди.
Володарями "срібла" стали біатлоністи Італії, "бронзу" завоювала збірна Швеції.
Загалом на старт вийшли 25 команд.
О 14.45 чеський етап завершить одиночна змішана естафета, в якій Україну представлять Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал.
Заключний в сезоні етап Кубка світу пройде 19-21 березня в Остерсунді (Швеція).
Нагадаємо, що Україна посіла четверте місце в одиночному міксті ЧС з біатлону
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