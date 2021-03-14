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Збірна України стала п'ятою на IX етапі Кубка світу з біатлону у змішаній естафеті

Українці з 1 штрафним колом і 10 додатковими патронами на вогневих рубежах фінішували п'ятими, поступившись переможцям із Норвегії
У Нове-Место (Чехія) пройшла передостання гонка дев'ятого етапу Кубка світу з біатлону.
Збірна України стала п Фото: з вільних джерел

Збірна України в складі Дар'ї Блашко, Юлії Джими, Артема Прими та Дмитра Підручного посіла 5-е місце в класичній змішаній естафеті, передає "Укрінформ".

Українці з 1 штрафним колом і 10 додатковими патронами на вогневих рубежах фінішували п'ятими, поступившись переможцям із Норвегії 2 хвилини 16,5 секунди.

Володарями "срібла" стали біатлоністи Італії, "бронзу" завоювала збірна Швеції.

Загалом на старт вийшли 25 команд.

О 14.45 чеський етап завершить одиночна змішана естафета, в якій Україну представлять Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал.

Заключний в сезоні етап Кубка світу пройде 19-21 березня в Остерсунді (Швеція).

Нагадаємо, що Україна посіла четверте місце в одиночному міксті ЧС з біатлону

 

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14 03 2021 15:15
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